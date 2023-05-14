$77.20+1.3284.25+1.36

На Украине демонтировали картину Бэнкси

На Украине демонтировали стену дома с картиной Бэнкси, которую художник нарисовал в городе Ирпень Киевской области. Само здание уже частично снесли. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

На Украине демонтировали картину Бэнкси
© Соцсети

Рабочие вырезали бетонную плиту с нанесенной на нее работой Бэнкси и транспортировали кусок с помощью крана, скрепив его армированным поясом с обеих сторон. 13 мая, дополняет Telegram-канал украинского издания «Страна», картину презентовали в сквере, который расположен в 300 метрах от ее первоначального местоположения.

Известный стрит-арт художник Бэнкси нарисовал на Украине более шести картин. На разрушенном от обстрелов доме в Ирпене художник изобразил девушку-гимнастку.

Ранее сообщалось, что картину Бэнкси продали более чем за $2 млн. Работу продали в три раза дороже ее первоначальной стоимости ($600 тыс.). На ней изображен мрачный жнец, едущий в карнавальном бамперном автомобиле. Бэнкси создал ее в 2010 году для британской группы Exit Through the Gift Shop, чтобы забрать права на название коллектива для своего одноименного документального фильма.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий