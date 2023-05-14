На Украине демонтировали картину Бэнкси

На Украине демонтировали стену дома с картиной Бэнкси, которую художник нарисовал в городе Ирпень Киевской области. Само здание уже частично снесли. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».
Рабочие вырезали бетонную плиту с нанесенной на нее работой Бэнкси и транспортировали кусок с помощью крана, скрепив его армированным поясом с обеих сторон. 13 мая, дополняет Telegram-канал украинского издания «Страна», картину презентовали в сквере, который расположен в 300 метрах от ее первоначального местоположения.
Известный стрит-арт художник Бэнкси нарисовал на Украине более шести картин. На разрушенном от обстрелов доме в Ирпене художник изобразил девушку-гимнастку.
Ранее сообщалось, что картину Бэнкси продали более чем за $2 млн. Работу продали в три раза дороже ее первоначальной стоимости ($600 тыс.). На ней изображен мрачный жнец, едущий в карнавальном бамперном автомобиле. Бэнкси создал ее в 2010 году для британской группы Exit Through the Gift Shop, чтобы забрать права на название коллектива для своего одноименного документального фильма.