На Украине демонтировали картину Бэнкси

На Украине демонтировали стену дома с картиной Бэнкси, которую художник нарисовал в городе Ирпень Киевской области. Само здание уже частично снесли. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

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Рабочие вырезали бетонную плиту с нанесенной на нее работой Бэнкси и транспортировали кусок с помощью крана, скрепив его армированным поясом с обеих сторон. 13 мая, дополняет Telegram-канал украинского издания «Страна», картину презентовали в сквере, который расположен в 300 метрах от ее первоначального местоположения.

Известный стрит-арт художник Бэнкси нарисовал на Украине более шести картин. На разрушенном от обстрелов доме в Ирпене художник изобразил девушку-гимнастку.