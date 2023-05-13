Зеленский усомнился в способности Трампа урегулировать конфликт на Украине

"Хочу напомнить, что Трамп, в любом случае, был президентом. У меня была встреча, я тогда уже был тоже президентом. <...> Я не уверен, что он был глубоко в этом вопросе, тем не менее он не решил этот вопрос", - сказал Зеленский в субботу на встрече с представителями итальянских СМИ, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования конфликта в случае победы Трампа на выборах.