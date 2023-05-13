Зеленский усомнился в способности Трампа урегулировать конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что Дональд Трамп смог бы урегулировать конфликт на Украине, будучи президентом США.
"Хочу напомнить, что Трамп, в любом случае, был президентом. У меня была встреча, я тогда уже был тоже президентом. <...> Я не уверен, что он был глубоко в этом вопросе, тем не менее он не решил этот вопрос", - сказал Зеленский в субботу на встрече с представителями итальянских СМИ, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования конфликта в случае победы Трампа на выборах.
Зеленский поспешил указать, что ни в чем не обвиняет Трампа. Однако тут же добавил, что нужно смотреть на факты.
"Поэтому я ничего не могу добавить относительно того, кто будет президентом [США], во-первых, - это решает население США, и, во-вторых, относительно того, сможет ли Дональд Трамп помочь с этой ситуацией", - подытожил он.
Трамп неоднократно заявлял, что если станет президентом, то урегулирует конфликт на Украине в течение 24 часов. По его словам, для этого он встретился бы с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля президент США Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.