На Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

Риттер считает, что в США должны понять, что американцы встали на сторону нацистов, ужасных преступников, передает РИА «Новости» .

По его словам, Киев одобряет ракетные удары по мирным жителям и инфраструктуре, что влечет за собой гибель людей. При этом, Риттер отметил, что ВСУ намеренно стреляют по наводке разведки США.