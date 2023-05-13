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Экс-разведчик США Риттер заявил, что американцы должны понять, что встали на сторону нацистов на Украине

На Украине установился нацистский режим, который поощряет удары по мирным жителям Донбасса, которые наносятся намеренно, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

В США заявили о фактическом установлении на Украине нацистского режима
© РИА Новости

Риттер считает, что в США должны понять, что американцы встали на сторону нацистов, ужасных преступников, передает РИА «Новости».

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По его словам, Киев одобряет ракетные удары по мирным жителям и инфраструктуре, что влечет за собой гибель людей. При этом, Риттер отметил, что ВСУ намеренно стреляют по наводке разведки США.

Ранее бывший американский разведчик предрек разгром Россией Украины к началу осени.

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