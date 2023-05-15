Байден проведет встречу с премьером Японии в Хиросиме

Президент США Джо Байден после прибытия в Японию в четверг проведет двустороннюю встречу с премьер-министром страны Фумио Кисидой. Об этом сообщается в графике американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

Из него следует, что Байден в четверг приедет в Хиросиму, где 19-21 мая пройдет саммит Группы семи (G7). Позднее в этот же день запланирована встреча с Кисидой.

Байден заявил журналистам о намерении отправиться на саммит G7, несмотря на опасность дефолта в США и необходимость проведения консультаций с законодателями по вопросу о повышении лимита задолженности. "Таков мой план в его нынешнем виде", - привел слова президента пресс-пул Белого дома.

Байден выразил уверенность в том, что переговоры с законодателями завершатся успешно. "Я действительно думаю, что как с их, так и с нашей стороны есть желание достичь договоренностей. И я полагаю, что мы сможем это сделать", - добавил президент, уточнив, что следующий раунд консультаций, вероятно, состоится 16 мая. В субботу Байден заявил, что правительство США продвинулось в решении проблемы потолка госдолга, но реальный выход все еще не найден.