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Итальянцы устроили митинг против Зеленского и поставок оружия на Украину

Итальянская молодежь устроила митинг в стране из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского. Национальный секретарь FGC Лоренцо Ланг озвучил причины протестных акций.

Итальянцы устроили митинг против Зеленского
© Официальный сайт президента Украины

«Зеленский — президент, который предоставил свою страну в распоряжение империалистических планов НАТО, США и ЕС», — заявил Лоренцо Ланг.

Его слова приводит итальянское издание il Giornale.

Зеленский прибыл в Италию 13 мая. Он встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой в Квиринальском дворце и с Папой Римским Франциском, передает телеканал 360. Последнему лидер Украины подарил икону с изображением Мадонны, нарисованную на остатках бронежилета.

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