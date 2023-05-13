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Турецкая оппозиция планирует улучшить отношения с Москвой

Турецкая оппозиция намеревается в случае победы на президентских выборах улучшить отношения с Россией, решать былые и новые проблемы путем диалога, рассказал замглавы СНР Огуз Салыджы. Об этом пишет РИА «Новости».

Турецкая оппозиция озвучила планы по отношениям с Россией
© globallookpress.com

По словам Салыджи, в его партии полагают, что следует поддерживать хорошие отношения с соседними государствами, а также с КНР, Японией, Соединенными Штатами.

Оппозиционный политик пояснил, что у Анкары есть некоторые претензии к России. Вместе с тем, добавил он, партия намеревается решить их за столом переговоров и, на фоне этого, не только сохранить хорошие отношения между странами, но и еще улучшить их.

Партии, поддерживающие кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу, готовы к сотрудничеству и диалогу, отметил он. В частности, не исключается увеличение товарооборота, развитие туристической сферы.

Напомним, что завтра в Турции пройдут выборы. Гражданам республики будет необходимо проголосовать за одного из трех кандидатов: Реджепа Тайипа Эрдогана, Кылычдароглу или кандидата от коалиции Ata Синана Огана.

Ранее в МИД Турции заявили, что электоральные процессы в стране проходят открыто и прозрачно, любое вмешательство в механизм выборов исключено.

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