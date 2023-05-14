Более 30 человек погибли в результате атаки исламистов в Буркина-Фасо

Не менее 33 человек погибли на северо-западе Буркина-Фасо в результате нападения исламистов. Об этом в воскресенье сообщило агентство Agence France Presse со ссылкой на губернатора региона Букль-дю-Мухун Бабо Пьера Бассингу.

Буркина-Фасо с 2015 года превратилась в эпицентр террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре", которое является структурой группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам". По данным неправительственных организаций, за последние годы от рук террористов в Буркина-Фасо погибли более 10 тыс. человек.