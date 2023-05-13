Глава Georgian Airways назвал срок возобновления прямых рейсов в Россию

Прямые авиарейсы между Грузией и Россией могут возобновиться в ближайшие дни, рассказал глава авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили. Об этом пишет «Sputnik Грузия».

Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией.

«Я надеюсь, в ближайшие 10 дней мы начнем полеты», - пояснил Гаиашвили.

Глава компании уточнил, что в целом у перевозчика нет препятствий для возобновления полетов между Москвой и Тбилиси.