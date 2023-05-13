Глава Georgian Airways назвал срок возобновления прямых рейсов в Россию

Глава Georgian Airways: прямые рейсы могут возобновиться в ближайшее время
Прямые авиарейсы между Грузией и Россией могут возобновиться в ближайшие дни, рассказал глава авиаперевозчика Georgian Airways Тамаз Гаиашвили. Об этом пишет «Sputnik Грузия».
Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией.
«Я надеюсь, в ближайшие 10 дней мы начнем полеты», - пояснил Гаиашвили.
Глава компании уточнил, что в целом у перевозчика нет препятствий для возобновления полетов между Москвой и Тбилиси.
Вместе с тем, заметил Гаиашвили, специалисты должны все тщательно просчитать, проанализировать и спланировать.