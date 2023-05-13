В Германии призвали позволить Украине бить по России

Зампред фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадефуль заявил берлинскому изданию Tagesspiegel, что нет никаких причин запрещать Украине использовать немецкое оружие для атак по России. Депутат высказал мнение, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу следует отозвать свои комментарии относительно недопустимости применения поставляемых ВСУ вооружений для ударов по целям на российской территории.

Ни с точки зрения международного права, ни с политической точки зрения нет никаких причин, по которым Украине не должно быть позволено атаковать цели в России, — заявил Вадефуль.

Парламентарий отметил, что Киеву следует помнить о «соразмерности» атак по России. Тут же Вадефуль добавил, что украинские войска, по его мнению, и так соблюдают баланс.

Украина ограничивает себя при ударах по промышленным объектам, топливным складам и транспортной и военной инфраструктуре. Она не бомбит жилые комплексы, больницы или детские дома, — подчеркнул политик.