В центре Рима возникли пробки из-за визита Зеленского

Итальянские полицейские перекрыли несколько улиц в центре Рима в связи с визитом главы Украины Владимира Зеленского. Из-за этого нарушилось движение общественного транспорта, возникли пробки, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в частности был перекрыт участок в районе правительственного Дворца Киджи, в котором проходит встреча украинского лидера с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В результате, водители автомобилей и автобусов вынуждены отправляться в объезд. Кроме того, обходить закрытый участок приходится и многочисленным туристам.

Отмечается, что в рамках рабочего визита президент Украины также встретится с Папой Римским Франциском.

В связи с визитом Зеленского итальянские стражи порядка предпринимают повышенные меры безопасности. Свыше 1000 правоохранителей наблюдают за канализацией, парками, Тибром.