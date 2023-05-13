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В центре Рима возникли пробки из-за визита Зеленского

Итальянские полицейские перекрыли несколько улиц в центре Рима в связи с визитом главы Украины Владимира Зеленского. Из-за этого нарушилось движение общественного транспорта, возникли пробки, пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в частности был перекрыт участок в районе правительственного Дворца Киджи, в котором проходит встреча украинского лидера с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

В результате, водители автомобилей и автобусов вынуждены отправляться в объезд. Кроме того, обходить закрытый участок приходится и многочисленным туристам.

Отмечается, что в рамках рабочего визита президент Украины также встретится с Папой Римским Франциском.

В связи с визитом Зеленского итальянские стражи порядка предпринимают повышенные меры безопасности. Свыше 1000 правоохранителей наблюдают за канализацией, парками, Тибром.

Ранее сообщалось, что президент Украины прилетел в Рим на предоставленном властями Италии самолете с надписью «Итальянская Республика». У трапа его ждали агенты сил безопасности и охранники. Кроме того, для его передвижения по городу был подготовлен мощный кортеж, состоящий из бронированных автомобилей.

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