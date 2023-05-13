В Белоруссии подключили к сети второй энергоблок атомной станции БелАЭС. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Министерства энергетики республики.

«В рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС. Он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии», — сказано в сообщении.

В Минэнерго Белоруссии отметили, что синхронизация турбогенератора второго энергоблока с энергосистемой страны потребовала проведения большого объема работ. В частности, специалисты вывели реакторную установку в критическое состояние, после чего перевели ее на минимально-контролируемый уровень мощности с дальнейшим повышением до 40 процентов.

«Осуществлен один из самых важных и ответственных подэтапов энергетического пуска блока, который стал результатом масштабной работы, связанной с монтажом и наладкой оборудования, проведением серьезных подготовительных операций перед толчком турбины и опробованием ее работы на холостом ходу», — констатировал министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Сообщается, что специалисты продолжат поэтапно повышать мощность реактора до 100 процентов в ходе опытно-промышленной эксплуатации. При этом будут проводиться различные испытания технологических систем и оборудования энергоблока. Его ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2023 год.