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В Белоруссии подключили к сети второй энергоблок атомной станции

В Белоруссии подключили к сети второй энергоблок атомной станции БелАЭС. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Министерства энергетики республики.

В Белоруссии подключили к сети второй энергоблок атомной станции
© ТАСС

«В рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока БелАЭС. Он выдал в объединенную энергосистему страны первые киловатт-часы электроэнергии», — сказано в сообщении.

В Минэнерго Белоруссии отметили, что синхронизация турбогенератора второго энергоблока с энергосистемой страны потребовала проведения большого объема работ. В частности, специалисты вывели реакторную установку в критическое состояние, после чего перевели ее на минимально-контролируемый уровень мощности с дальнейшим повышением до 40 процентов.

«Осуществлен один из самых важных и ответственных подэтапов энергетического пуска блока, который стал результатом масштабной работы, связанной с монтажом и наладкой оборудования, проведением серьезных подготовительных операций перед толчком турбины и опробованием ее работы на холостом ходу», — констатировал министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Сообщается, что специалисты продолжат поэтапно повышать мощность реактора до 100 процентов в ходе опытно-промышленной эксплуатации. При этом будут проводиться различные испытания технологических систем и оборудования энергоблока. Его ввод блока в промышленную эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Ранее сообщалось, что Белоруссия возьмет у России кредит на строительство АЭС. Кабмин Белоруссии обязал министерство финансов провести переговоры и подписать с Москвой проект протокола в межправительственное соглашение о кредите.

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