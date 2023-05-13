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В США признали зависимость от России в ключевых поставках

Соединенные Штаты проделали колоссальную работу по введению санкций против России, но Вашингтон должен признать свою зависимость от Москвы в ключевом вопросе поставок ядерного топлива. Такое мнение в материале для Newsweek высказала журналист Анна Скиннер.

В США признали зависимость от России в ключевых поставках
© РИА Новости

В материале приводится мнение бывшего президента Американского ядерного общества Стивена Несбита, который признал, что США «самодостаточны в производстве и переработке урана», однако возможности страны в его конверсии и обогащении — «другой вопрос».

«Обогащение урана — узкоспециализированный процесс, который возможен только в некоторых странах, например в России. У России одни из крупнейших в мире запасов урана, страна также преуспела в процессе его преобразования в обогащенный уран, который затем можно использовать в качестве ядерного топлива. Коммерческие заводы по конверсии урана работают в России, Канаде, Китае и Франции, при этом в России присутствует большая часть инфраструктуры, необходимой для процесса», — написала Скиннер.

Следствием этого, по словам автора статьи, стало то, что Росатом обеспечивает четверть запасов американского ядерного топлива. Только в 2022 году Соединенные Штаты потратили на российский обогащенный уран миллиард долларов.

Ранее журналисты британского издания The Spectator заявили, что стратегия Запада относительно капитуляции России провалилась из-за нежелания всего остального мира вести экономическую войну против Москвы. В статье указывается, что Запад начал санкционную войну с завышенной оценкой собственного влияния во всем мире.

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