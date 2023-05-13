В США признали зависимость от России в ключевых поставках

«Обогащение урана — узкоспециализированный процесс, который возможен только в некоторых странах, например в России. У России одни из крупнейших в мире запасов урана, страна также преуспела в процессе его преобразования в обогащенный уран, который затем можно использовать в качестве ядерного топлива. Коммерческие заводы по конверсии урана работают в России, Канаде, Китае и Франции, при этом в России присутствует большая часть инфраструктуры, необходимой для процесса», — написала Скиннер.