$77.20+1.3284.25+1.36

Эстония заявила о недовольстве по украинскому вопросу

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что планы Европы отправить Киеву миллиона артиллерийских снарядов в год недостаточны. О недовольстве по украинскому вопросу она рассказала в беседе с Newsweek.

При этом, отметила она, от предложения о передаче снарядов до решения сделать это прошло всего пять недель, что Каллас считает очень быстрым для Евросоюза.

«Я была бы рада, если бы страны поторопились. Но хорошо, что совместные закупки продолжаются. Достаточно ли этого? Хватит на год. Думаю, недостаточно», — сказала Каллас, уверенная, что этого объема вооружения будет мало.

Newsweek добавило, что российские военные минувшей зимой за день наносили удары большим числом артиллерийских снарядов, чем в Европе могут произвести за месяц, а значит, Европа не готова удовлетворять высокие потребности ВСУ в боеприпасах.

Залужный назвал Герасимова сильным и непредсказуемым врагом

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что Европа должна участвовать в инициативе по урегулированию конфликта на Украине, когда начнутся соответствующие переговоры. Председатель правительства Испании также отметил необходимость возвращение миропорядка, при котором будут соблюдаться принципы Устава ООН.

38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий