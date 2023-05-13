Эстония заявила о недовольстве по украинскому вопросу

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что планы Европы отправить Киеву миллиона артиллерийских снарядов в год недостаточны. О недовольстве по украинскому вопросу она рассказала в беседе с Newsweek.

При этом, отметила она, от предложения о передаче снарядов до решения сделать это прошло всего пять недель, что Каллас считает очень быстрым для Евросоюза.

«Я была бы рада, если бы страны поторопились. Но хорошо, что совместные закупки продолжаются. Достаточно ли этого? Хватит на год. Думаю, недостаточно», — сказала Каллас, уверенная, что этого объема вооружения будет мало.

Newsweek добавило, что российские военные минувшей зимой за день наносили удары большим числом артиллерийских снарядов, чем в Европе могут произвести за месяц, а значит, Европа не готова удовлетворять высокие потребности ВСУ в боеприпасах.