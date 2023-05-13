$77.20+1.3284.25+1.36

Германия отправит Украине военную помощь на 2,7 млрд евро

Власти ФРГ намереваются отправить украинским военным разнообразные вооружения и технику. Общая стоимость пакета помощи составит порядка 2,7 млрд евро. Об этом пишут обозреватели Матиас Гебауэр и Марина Кормбаки в статье для журнала Der Spiegel.

По данным авторов статьи, вооружения и военная техника будут направлены на Украину в ближнесрочной перспективе.

В пакет военной помощи войдут основные боевые танки «Леопард», бронемашины Marder, 200 дронов различного назначения. Кроме того, ВСУ передадут комплексы IRIS-T и боеприпасы.

Мельник обвинил Шольца в нежелании поставлять Киеву оружие

Напомним, что ранее расчет ЗРК IRIS-T сбил в небе над Киевом принадлежащий одному из подразделений ВСУ беспилотник Bayraktar TB2. По словам военных, эта мера была вынужденной - дрон потерял управление в силу технической неисправности и представлял опасность для города.

36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий