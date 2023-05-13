Германия отправит Украине военную помощь на 2,7 млрд евро
Власти ФРГ намереваются отправить украинским военным разнообразные вооружения и технику. Общая стоимость пакета помощи составит порядка 2,7 млрд евро. Об этом пишут обозреватели Матиас Гебауэр и Марина Кормбаки в статье для журнала Der Spiegel.
По данным авторов статьи, вооружения и военная техника будут направлены на Украину в ближнесрочной перспективе.
В пакет военной помощи войдут основные боевые танки «Леопард», бронемашины Marder, 200 дронов различного назначения. Кроме того, ВСУ передадут комплексы IRIS-T и боеприпасы.
Напомним, что ранее расчет ЗРК IRIS-T сбил в небе над Киевом принадлежащий одному из подразделений ВСУ беспилотник Bayraktar TB2. По словам военных, эта мера была вынужденной - дрон потерял управление в силу технической неисправности и представлял опасность для города.