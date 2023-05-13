На Украине пропал свет в шести областях после ночного обстрела
На Украине пропал свет в 6 областях после ночного массированного обстрела и повреждения энергетического объекта в Хмельницкой области. Об этом сообщает министерство энергетики Украины, передает РИА Новости.
«Из-за ночного массированного обстрела повреждено здание энергетического объекта в Хмельницкой области, в шести областях часть потребителей остается без света», - заявили в министерстве.
Уточняется, что нет электричества в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
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