На Украине сообщили о повреждении 175 объектов инфраструктуры за сутки

Свыше 170 объектов инфраструктуры повреждено на Украине за минувшие сутки. Об этом в субботу сообщили в военном медиацентре "Украина".

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, <...> подтверждено поражение 175 объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра.

Ранее в субботу украинское издание "Страна" сообщало о повреждении объекта инфраструктуры в Хмельницкой области на западе Украины и предприятия в Николаевской области на юге страны.