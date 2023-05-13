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На Украине сообщили о повреждении 175 объектов инфраструктуры за сутки

Свыше 170 объектов инфраструктуры повреждено на Украине за минувшие сутки. Об этом в субботу сообщили в военном медиацентре "Украина".

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, <...> подтверждено поражение 175 объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра.

Ранее в субботу украинское издание "Страна" сообщало о повреждении объекта инфраструктуры в Хмельницкой области на западе Украины и предприятия в Николаевской области на юге страны.

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В ночь на субботу во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, а также в Хмельницкой и Львовской областях на западе страны.

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