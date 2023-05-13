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Чавушоглу отреагировал на обвинения во вмешательстве РФ в выборы в Турции

Утверждения лидеров оппозиции о том, что Россия вмешивается в президентскую кампанию в Турции, не соответствуют действительности, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. Об этом пишет CNN Turk.

Чавушоглу пояснил, что государство на фоне сильного землетрясения, обрушившегося несколько месяцев назад на страну, проблем в экономике, нуждается в стабильности.

Министр отметил, что выборы в республике всегда проводились открыто и прозрачно. Он уточнил, что открытость электоральных процессов важна с точки зрения имиджа Турции.

Соответственно, заметил дипломат, заявления оппозиционного политика Кемаля Кылычдароглу о вмешательстве России в выборы, «несправедливы по отношению к этой стране».

Чавушоглу констатировал, что любые речи о вмешательстве являются ложными.

Эрдоган ответил на слова оппонента о вмешательстве России в выборы в Турции

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил своего оппонента на выборах Кылычдароглу прокомментировать информацию о том, что западные страны управляют его кампанией.

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