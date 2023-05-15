На Западном берегу при столкновении с израильтянами погиб палестинец

Один палестинец погиб, другой получил ранения в результате столкновения с израильскими силовиками в лагере для беженцев, расположенном к востоку от города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил в понедельник Минздрав Палестины на официальной странице в Facebook(запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Как передает информационное агентство WAFA, израильтяне утром вошли в лагерь для беженцев и начали проводить операцию по задержанию подозреваемых, по версии Израиля, в террористической деятельности. В результате произошли столкновения, и силовики открыли огонь по оказывавшим сопротивление палестинцам.

Таким образом число погибших арабов с начала этого года на Западном берегу и в секторе Газа в результате действий израильтян возросло до 152.