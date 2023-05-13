Индия захотела вернуть вывезенные Британской империей артефакты
Нью-Дели в 2023 году планирует начать дипломатическую кампанию по возвращению большого количества уникальных предметов искусства и артефактов, вывезенных в Соединенное Королевство в колониальный период. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на источники.
Отмечается, что ранее другие государства не предъявляли к Лондону столь обширные требования по возвращению утраченных ценностей.
По данным издания, инициатива исходит от премьер-министра Индии Нарендры Моди. К кампании будет подключен министерский и дипломатический персонал страны.
Нью-Дели будет требовать возвращения не только рядовых ценностей, но и уникальных. В частности, Индия желает вернуть Кохинур, один из наиболее крупных (105,6 карата) и известных алмазов на планете.
По мнению правительства страны, гипотетическое возвращение уникального камня будет «глубоко символичным».
В Лондоне полагают, в свою очередь, что находящийся в настоящее время в короне королевы Елизаветы II бриллиант был получен законным образом, в соответствии с Лахорским договором 1849 года.