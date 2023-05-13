Индия захотела вернуть вывезенные Британской империей артефакты

Нью-Дели в 2023 году планирует начать дипломатическую кампанию по возвращению большого количества уникальных предметов искусства и артефактов, вывезенных в Соединенное Королевство в колониальный период. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее другие государства не предъявляли к Лондону столь обширные требования по возвращению утраченных ценностей.

По данным издания, инициатива исходит от премьер-министра Индии Нарендры Моди. К кампании будет подключен министерский и дипломатический персонал страны.

Нью-Дели будет требовать возвращения не только рядовых ценностей, но и уникальных. В частности, Индия желает вернуть Кохинур, один из наиболее крупных (105,6 карата) и известных алмазов на планете.

По мнению правительства страны, гипотетическое возвращение уникального камня будет «глубоко символичным».