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Индия захотела вернуть вывезенные Британской империей артефакты

Нью-Дели в 2023 году планирует начать дипломатическую кампанию по возвращению большого количества уникальных предметов искусства и артефактов, вывезенных в Соединенное Королевство в колониальный период. Об этом пишет Telegraph со ссылкой на источники.

Индия захотела вернуть вывезенные Британской империей артефакты
© РИА Новости

Отмечается, что ранее другие государства не предъявляли к Лондону столь обширные требования по возвращению утраченных ценностей.

По данным издания, инициатива исходит от премьер-министра Индии Нарендры Моди. К кампании будет подключен министерский и дипломатический персонал страны.

Нью-Дели будет требовать возвращения не только рядовых ценностей, но и уникальных. В частности, Индия желает вернуть Кохинур, один из наиболее крупных (105,6 карата) и известных алмазов на планете.

По мнению правительства страны, гипотетическое возвращение уникального камня будет «глубоко символичным».

В Лондоне полагают, в свою очередь, что находящийся в настоящее время в короне королевы Елизаветы II бриллиант был получен законным образом, в соответствии с Лахорским договором 1849 года.

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