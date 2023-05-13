Эрдоган выступил с утверждением, что сделал Турцию более независимой и свободной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением, что за 21 год у власти ему и его Партии справедливости и развития удалось сделать республику более независимой, свободной и экономически сильной.
"За 40 лет нашей политической жизни, включая 21 год у власти, мы всегда защищали демократию и национальную волю. Иностранные государства постоянно говорили нам, как развиваться, но мы сказали им хватит, - утверждает турецкий лидер в опубликованной в Twitter записи. - Наши шаги к демократии пытались заблокировать, на нашу жизнь покушались при попытках переворота. Однако мы выстояли и привели нашу страну к более свободному, более процветающему, более мирному и экономически более сильному положению, чем 21 год назад".
В своем обращении к нации Эрдоган выразил надежду на то, что избиратели на президентских выборах поддержат его кандидатуру, и он сможет "продолжить работать с любовью для всей Турции после 14 мая".
Между тем страны Запада обвиняют Эрдогана и его правительство в подавлении инакомыслия и средств массовой информации, что вызывает у ряда западных государств обеспокоенность состоянием демократии в стране. В западных журналах и газетах утверждается, что предстоящие президентские выборы приобретают дополнительную значимость как проверка демократических институтов Турции и ее способности справиться с этими сложными проблемами.
Выборы президента Турции намечены на 14 мая. Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу считаются основными претендентами на высший государственный пост. Для победы в первом туре необходимо набрать 50% голосов плюс один голос. В противном случае состоится второй тур, который пройдет 28 мая. Аналитики не исключают проведения выборов в Турции в два тура.