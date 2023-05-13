Эрдоган выступил с утверждением, что сделал Турцию более независимой и свободной

"За 40 лет нашей политической жизни, включая 21 год у власти, мы всегда защищали демократию и национальную волю. Иностранные государства постоянно говорили нам, как развиваться, но мы сказали им хватит, - утверждает турецкий лидер в опубликованной в Twitter записи. - Наши шаги к демократии пытались заблокировать, на нашу жизнь покушались при попытках переворота. Однако мы выстояли и привели нашу страну к более свободному, более процветающему, более мирному и экономически более сильному положению, чем 21 год назад".