Грузия пока не дала разрешение авиакомпаниям из РФ выполнять рейсы в республику
Грузия пока не разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в республику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отраслевого регулятора.
В компании «Тав Джорджиа», которой принадлежат международные аэропорты Тбилиси и Батуми, отметили, что данного разрешения пока нет.
Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Также сняты запреты для российских авиакомпаний на полеты в республику, разрешены продажи туров.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией, однако МИД Грузии поддержал снятие ограничений.
Ранее в ЕС призвали Грузию не вводить авиасообщение с РФ.