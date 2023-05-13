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Грузия пока не дала разрешение авиакомпаниям из РФ выполнять рейсы в республику

Грузия пока не разрешила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в республику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отраслевого регулятора.

Грузия пока не дала разрешение авиакомпаниям из РФ выполнять рейсы в республику
© globallookpress.com

В компании «Тав Джорджиа», которой принадлежат международные аэропорты Тбилиси и Батуми, отметили, что данного разрешения пока нет.

Президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Также сняты запреты для российских авиакомпаний на полеты в республику, разрешены продажи туров.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией, однако МИД Грузии поддержал снятие ограничений.

Ранее в ЕС призвали Грузию не вводить авиасообщение с РФ.

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