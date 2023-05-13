На западе Украины произошел сбой в движении поездов

Пять поездов дальнего следования в западной части Украины двигаются с существенным отставанием от графика. Об этом в субботу сообщила компания "Укржелдорога".

"Ряд наших поездов сегодня будут следовать с измененным графиком. Следует ожидать существенной задержки не менее пяти рейсов на данный момент", - говорится в сообщении в Telegram-канале транспортного предприятия.

В ночь на субботу во многих областях Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, а также в Хмельницкой и Львовской областях на западе страны.