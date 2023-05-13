В США предложили способ понять мотивы России на Украине
Американский экономист Джеффри Сакс рассказал, каким способом возможно понять позицию России в конфликте с Украиной. Об этом он сообщил в интервью для The Canadian Foreign Policy Institute, запись беседы опубликована на YouTube.
Сакс предложил способ узнать мотивы России на Украине и призвал сравнить Украину с Мексикой для понимания Москвы.
«Давайте просто представим, что Китай и Мексика решат создать военный союз. Очевидно, что США и [премьер Канады Джастин] Трюдо не будут говорить: "Это их выбор! Двери открыты для всех, они могут делать все, что захотят», — отметил он.