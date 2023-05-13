Конгрессмены усомнились в когнитивных способностях Байдена

Члены Республиканской партии США требуют от президента Джо Байдена пройти тест для оценки его умственных способностей, в противном случае ему настоятельно рекомендуют отозвать свою кандидатуру от участия в президентской гонке 2024 года, передает телеканал Fox News со ссылкой на подписанный 61 республиканцем документ. Об этом пишет РИА Новости.

Инициатором обращения выступил член конгресса Ронни Джексон.

«Мы призываем вас либо отказаться от попытки переизбираться на второй срок, либо пройти клинически подтвержденную оценку умственных способностей», — говорится в документе.

Автор обращения подчеркивает, что результаты теста должны быть обнародованы для всех.

Республиканцы указывают, что с тех пор, как Джо Байден стал лидером США, они отправили уже три письма с аналогичными требованиями, но все они были проигнорированы. Президент США проходил медосмотр в 2021 и 2023 годах, однако нет никаких сведений о том, что ему предлагались тесты для оценки умственных способностей.