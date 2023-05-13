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Конгрессмены усомнились в когнитивных способностях Байдена

Члены Республиканской партии США требуют от президента Джо Байдена пройти тест для оценки его умственных способностей, в противном случае ему настоятельно рекомендуют отозвать свою кандидатуру от участия в президентской гонке 2024 года, передает телеканал Fox News со ссылкой на подписанный 61 республиканцем документ. Об этом пишет РИА Новости.

Конгрессмены усомнились в когнитивных способностях Байдена
© ТАСС

Инициатором обращения выступил член конгресса Ронни Джексон.

«Мы призываем вас либо отказаться от попытки переизбираться на второй срок, либо пройти клинически подтвержденную оценку умственных способностей», — говорится в документе.

Автор обращения подчеркивает, что результаты теста должны быть обнародованы для всех.

Байден ухмыльнулся над выгнанными из Белого дома журналистами

Республиканцы указывают, что с тех пор, как Джо Байден стал лидером США, они отправили уже три письма с аналогичными требованиями, но все они были проигнорированы. Президент США проходил медосмотр в 2021 и 2023 годах, однако нет никаких сведений о том, что ему предлагались тесты для оценки умственных способностей.

Агентство напоминает, что в ноябре Джо Байдену исполнилось 80 лет, он старейший президент в истории США. Если он выдвинется на выборы в 2024 году и выиграет их, то в конце срока ему будет 86 лет.

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