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Telegraph: Индия запустит кампанию по возвращению артефактов, вывезенных Британской империей

Правительство Индии запускает долгосрочную дипломатическую кампанию, в рамках которой будут возвращены тысячи драгоценных артефактов, которые были вывезены в Великобританию за колониальный период, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.

Telegraph: Индия запустит кампанию по возвращению артефактов, вывезенных Британской империей
© aiva./Wikimedia

«Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключен к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи», — сообщает издание.

В публикации говорится, что это может стать крупнейшим требованием о возвращении артефактов, с которым когда-либо сталкивалась Великобритания. В частности, Индия планирует вернуть один из самых известных в мире бриллиантов «Кохинор».

Процесс возвращения артефактов должен начаться в этом году.

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