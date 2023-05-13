Байден ухмыльнулся над выгнанными из Белого дома журналистами

Президент США Джо Байден с иронией наблюдал, как желающих задать ему вопрос журналистов выгнали из Белого дома. Видео инцидента опубликовал телеканал Fox News.

После переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом американский лидер молча наблюдал, как журналисты стремились задать ему вопросы о ситуации на южной границе США на фоне миграционного кризиса. Позже на его лице появилась ухмылка, которой он проводил выгнанных репортеров.

«Байден больше минуты сидел молча, ухмыляясь и даже посмеиваясь», — отмечается в публикации.