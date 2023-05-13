В городе Хмельницкий на западе Украины произошел взрыв

В Хмельницком на западе Украины произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал украинского агентства ТСН.

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Отмечается, что ранее на западе Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее агентство УНН сообщало о взрыве в Киеве. По данным агентства, взрыв произошел в Соломенском районе города. Власти Киевской области также заявляли о работе ПВО в регионе. Уточняется, что в регионе есть угроза атаки вражеских БПЛА.