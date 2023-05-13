В городе Хмельницкий на западе Украины произошел взрыв
В Хмельницком на западе Украины произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал украинского агентства ТСН.
Отмечается, что ранее на западе Украины была объявлена воздушная тревога.
Ранее агентство УНН сообщало о взрыве в Киеве. По данным агентства, взрыв произошел в Соломенском районе города. Власти Киевской области также заявляли о работе ПВО в регионе. Уточняется, что в регионе есть угроза атаки вражеских БПЛА.
До этого воздушную тревогу объявили в центральной и южной частях Украины. Сигнал прозвучал в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской и Сумской областях. Воздушная тревога также была объявлена в подконтрольных Киеву частях Херсонской области. С10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.