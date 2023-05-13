Киев обвинили в усилении пропаганды по отношению к сотрудникам Запорожской АЭС

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа выступил с обвинениями в адрес киевских властей, отметив, что они усилили пропаганду по отношению к сотрудникам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает ТАСС.

«По содержанию, стилистике и форме украинская пропаганда стала примитивнее, значительно агрессивнее и истеричнее», — заявил он.

При этом Карчаа добавил, что количество угроз, которые поступают сотрудникам объекта, в значительной степени не поменялось.