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Киев обвинили в усилении пропаганды по отношению к сотрудникам Запорожской АЭС

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа выступил с обвинениями в адрес киевских властей, отметив, что они усилили пропаганду по отношению к сотрудникам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает ТАСС.

Киев обвинили в усилении пропаганды по отношению к сотрудникам Запорожской АЭС
© globallookpress.com

«По содержанию, стилистике и форме украинская пропаганда стала примитивнее, значительно агрессивнее и истеричнее», — заявил он.

При этом Карчаа добавил, что количество угроз, которые поступают сотрудникам объекта, в значительной степени не поменялось.

Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в мае планирует представить Совбезу ООН соглашение с Россией и Украиной по защите Запорожской АЭС. Точная дата встречи, на которой Гросси передаст документ СБ ООН, пока не была назначена.

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