Немцы раскритиковали Бербок за попытку настроить страны против России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала поставки оружия в Россию преступлением. Читатели издания Die Welt, опубликовавшего статью с ее высказыванием, прокомментировали эти слова. Об этом пишет URA.RU.
«На встрече глав МИД ЕС в Стокгольме министр иностранных дел Германии Бербок высказалась особенно жестко против стран, которые хотели бы поставлять оружие России», — пишет издание, уточняя, что таким образом она выразила свое отношение к позициям Китая и Южной Африки.
Читатели Die Welt резко отреагировали на ее заявление.
Пользователь Kat написала, что нынешнее Министерство иностранных дел ФРГ не должно пытаться менять политику других государств. Ralf Urban Buhler указал, что Анналена Бербок пытается давить на Китай и другие несогласные с Западом страны, а потом она и прочие европейские политики зовут их «неисправимыми». Читатель задался вопросом, что же делать в таком случае.
«И что же нам со всем этим делать? Наложить экономические санкции? Вы это уже проделали с Россией, и у вас не получилось. Послать к ним бундесвер? Не смешите меня», — подытожил Ralf Urban Buhler.
«Это была ошибка — позволить представлять нашу страну необразованной, неопытной, да еще и просто неумной дамочке…» — посетовал Jorg N.