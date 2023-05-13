Немцы раскритиковали Бербок за попытку настроить страны против России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала поставки оружия в Россию преступлением. Читатели издания Die Welt, опубликовавшего статью с ее высказыванием, прокомментировали эти слова. Об этом пишет URA.RU.

«На встрече глав МИД ЕС в Стокгольме министр иностранных дел Германии Бербок высказалась особенно жестко против стран, которые хотели бы поставлять оружие России», — пишет издание, уточняя, что таким образом она выразила свое отношение к позициям Китая и Южной Африки.

Пользователь Kat написала, что нынешнее Министерство иностранных дел ФРГ не должно пытаться менять политику других государств. Ralf Urban Buhler указал, что Анналена Бербок пытается давить на Китай и другие несогласные с Западом страны, а потом она и прочие европейские политики зовут их «неисправимыми». Читатель задался вопросом, что же делать в таком случае.