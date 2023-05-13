В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

В ночь на 12 мая стало известно, что взрывы произошли в городе Запорожье, который находится под контролем киевских властей. Вечером 11 мая в Сумской и Черниговской областях Украины объявляли воздушную тревогу.