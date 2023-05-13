В Киеве в результате возгорания машины скорой помощи погибла женщина

"На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело женщины (в возрасте ориентировочно 92 лет). Также была обнаружена женщина (в возрасте ориентировочно 60 лет) с ожогами I-II степени. Пожар ликвидирован. <...> Взрывов не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.