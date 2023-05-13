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В Киеве в результате возгорания машины скорой помощи погибла женщина

Женщина погибла и еще одна пострадала в результате возгорания машины скорой помощи в Киеве. Об этом в ночь на субботу сообщила Киевская городская военная администрация.

В Киеве в результате возгорания машины скорой помощи погибла женщина
© EPA / ТАСС

"На территории Александровской больницы произошло возгорание в автомобиле скорой медицинской помощи. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело женщины (в возрасте ориентировочно 92 лет). Также была обнаружена женщина (в возрасте ориентировочно 60 лет) с ожогами I-II степени. Пожар ликвидирован. <...> Взрывов не зафиксировано", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Ранее издание "Страна" сообщило о пожаре в результате взрыва в машине скорой помощи на территории Александровской больницы в Киеве.

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