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Санду раскрыла «тайну» Гагаузии

Президент Молдавии Майа Санду заявила, что все проблемы Гагаузской автономии связаны со знанием местными жителями русского языка.

Санду раскрыла «тайну» Гагаузии
© ТАСС

«Жители автономии не знают, и, главное, не понимают румынский язык. Все содержание в местных СМИ - на русском языке», – заявила Санду.

Недавно в Молдавии было принято отменить молдавский язык и переименовать его в румынский.

Заявление сделано на фоне лидерства пророссийских кандидатов на выборах главы автономии. Санду сообщила также, что Гагаузия сопротивляется запрету российских телеканалов на территории автономии.

Ранее «СП» писала о том, что Лариса Шеслер прокомментировала вердикт Ленинского районного суда Кировограда, приговорившего к трем годам лишения свободы священников канонической Украинской православной церкви.

Глава Гагаузии раскритиковала планы Санду провести митинг в поддержку евроинтеграции

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