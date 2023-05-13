Санду раскрыла «тайну» Гагаузии
Президент Молдавии Майа Санду заявила, что все проблемы Гагаузской автономии связаны со знанием местными жителями русского языка.
«Жители автономии не знают, и, главное, не понимают румынский язык. Все содержание в местных СМИ - на русском языке», – заявила Санду.
Недавно в Молдавии было принято отменить молдавский язык и переименовать его в румынский.
Заявление сделано на фоне лидерства пророссийских кандидатов на выборах главы автономии. Санду сообщила также, что Гагаузия сопротивляется запрету российских телеканалов на территории автономии.
Ранее «СП» писала о том, что Лариса Шеслер прокомментировала вердикт Ленинского районного суда Кировограда, приговорившего к трем годам лишения свободы священников канонической Украинской православной церкви.