Блинкен и Кулеба обсудили украинское контрнаступление

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку армии Киева к контрнаступлению и вклад в нее западных стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госдепартамента США.

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Как говорится в распространенном сообщении, они обсудили готовность Вооруженных сил Украины провести контрнаступление, а также вклад международных партнеров, который может способствовать успешной реализации плана.

В дипломатическом ведомстве США отметили, что Блинкен заявил о важности сохранения суверенитета Украины, так как от этого зависит безопасность Европы. Он также подтвердил обязательство со стороны Вашингтона призвать Москву к ответу и напомнил об обещании президента Байден поддерживать Киев столько, сколько потребуется.