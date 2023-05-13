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Блинкен и Кулеба обсудили украинское контрнаступление

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку армии Киева к контрнаступлению и вклад в нее западных стран. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госдепартамента США.

Блинкен и Кулеба обсудили украинское контрнаступление
© ТАСС/EPA

Как говорится в распространенном сообщении, они обсудили готовность Вооруженных сил Украины провести контрнаступление, а также вклад международных партнеров, который может способствовать успешной реализации плана.

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В дипломатическом ведомстве США отметили, что Блинкен заявил о важности сохранения суверенитета Украины, так как от этого зависит безопасность Европы. Он также подтвердил обязательство со стороны Вашингтона призвать Москву к ответу и напомнил об обещании президента Байден поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление армии Украины может начаться летом. Позже он стал говорить, что оно пройдет «в ближайшее время». Ряд зарубежных СМИ предполагал, что контрнаступление сил Киева начнется в конце апреля. Эксперты в беседе с РИА Новости отмечали, что такие противоречивые заявления могут быть частью компании США и Украины по дезинформации.

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