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В семи областях Украины объявлена воздушная тревога

В семи областях Украины объявлена воздушная тревога.

В семи областях Украины объявлена воздушная тревога
© ТАСС

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигнал тревоги звучит в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

Также воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

Ранее в ряде областей на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

Также украинское агентство УНН сообщало о взрыве в Соломенском районе Киева.

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