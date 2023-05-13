Белый дом допустил обмен с РФ осужденных в других странах россиян

Американская администрация не исключает, что Соединенные Штаты организуют обмен американцев, в частности, обвиняемых в России в шпионаже Эвана Гершковича и Пола Уилана, на граждан РФ, содержащихся под стражей за рубежом. Об этом заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее телеканал CNN сообщал, что США обсуждают со своими партнерами возможность включения в сделку по обмену американцев находящихся за рубежом россиян. "Есть множество путей, множество вариантов, которые мы пытаемся изучать, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу. - Мы очень усердно работаем над тем, чтобы вернуть Эвана и Пола к их семьям".

Кирби отметил, что США "выдвинули предложение по делу Пола и призывают [Россию] принять его, чтобы вернуть Пола домой". "Мы также усердно работаем над тем, чтобы вернуть домой Эвана", - добавил он, отметив, что переговоры по обмену Уилана и Гершковича носят непубличный характер.