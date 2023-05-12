Опрос показал победу оппонента Эрдогана в первом туре выборов

Согласно опросу центра Avrasya, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу победит нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уже в первом туре голосования за нового лидера страны. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Уточняется, что, согласно опубликованным результатам, Кылычдароглу может получить 51,3% голосов. При этом Эрдоган может проиграть с результатом в 44,2% проголосовавших. Всего в опросе приняли участие 2460 человек. Как сообщили в Avrasya, погрешность опроса составляет составляет около 2,2%.