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Опрос показал победу оппонента Эрдогана в первом туре выборов

Согласно опросу центра Avrasya, оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу победит нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уже в первом туре голосования за нового лидера страны. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Опрос показал победу оппонента Эрдогана в первом туре выборов
© globallookpress.com

Уточняется, что, согласно опубликованным результатам, Кылычдароглу может получить 51,3% голосов. При этом Эрдоган может проиграть с результатом в 44,2% проголосовавших. Всего в опросе приняли участие 2460 человек. Как сообщили в Avrasya, погрешность опроса составляет составляет около 2,2%.

Президентские, а также парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая. Главными претендентами на победу считают нынешнего президента Реджепа Эрдогана, а также представителя оппозиции Кемаля Кылычдароглу. Для победы кандидат должен будет набрать более половины голосов избирателей.

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