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NYT увидела в заявлении Зеленского секретное послание Западу о риске провала украинского наступления

Украинский президент Владимир Зеленский мог направить Западу секретное послание о возможном провале контрнаступления вооруженных сил Украины, сообщают американские СМИ со ссылкой на украинских экспертов.

В словах Зеленского увидели секретное послание о риске провала наступления ВСУ
© Деловая газета "Взгляд"

Так, киевский аналитик Мария Золкина, комментируя заявление Зеленского о том, что контрнаступления откладывается, предположила, что Киев пытается «ускорить поставки» вооружений. По ее мнению, это «часть политического заявления», с помощью которого Украина пытается «управлять ожиданиями Запада» на случай, если ВСУ не добьются нужных результатов.

Как заявил экс-офицер ВСУ Тарас Чмут, для крупной операции военной помощи Запада может не хватить, а Зеленский пытается указать союзникам, что украинская ПВО сильно ослаблена ударами российских планирующих авиабомб, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Напомним, Зеленский заявил о переносе начала контрнаступления вооруженных сил Украины. При этом сообщалось, что украинские войска начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких.

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