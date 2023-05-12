В словах Зеленского увидели секретное послание о риске провала наступления ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский мог направить Западу секретное послание о возможном провале контрнаступления вооруженных сил Украины, сообщают американские СМИ со ссылкой на украинских экспертов.

© Деловая газета "Взгляд"

Так, киевский аналитик Мария Золкина, комментируя заявление Зеленского о том, что контрнаступления откладывается, предположила, что Киев пытается «ускорить поставки» вооружений. По ее мнению, это «часть политического заявления», с помощью которого Украина пытается «управлять ожиданиями Запада» на случай, если ВСУ не добьются нужных результатов.

Как заявил экс-офицер ВСУ Тарас Чмут, для крупной операции военной помощи Запада может не хватить, а Зеленский пытается указать союзникам, что украинская ПВО сильно ослаблена ударами российских планирующих авиабомб, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.