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Трамп назвал безумием ситуацию на границе с Мексикой

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу назвал безумием ситуацию на границе Мексики и США после отмены введенной во время пандемии нормы о депортации мигрантов.

Трамп назвал безумием ситуацию на границе с Мексикой
© globallookpress.com

"Масштабное вторжение через нашу южную границу не имеет прецедентов нигде в мире. Это совершенное безумие!" - написал он в своей социальной сети Truth Social.

С 12 мая прекратило действие положение, согласно которому американская погранслужба могла депортировать пересекших границу мигрантов в страну, откуда они прибыли, для предотвращения распространения пандемии.

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Теперь властям США будет гораздо труднее выдворить из страны граждан других государств, которые смогли попасть на американскую территорию. Из-за этого в Мексике у границы с США стало скапливаться значительное число мигрантов, которые хотят попасть в Соединенные Штаты.

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