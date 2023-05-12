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Эксперты дали прогноз по отношениям Москвы и Анкары после выборов в Турции

Отношения Москвы и Анкары после выборов в Турции даже в случае победы оппозиции вряд ли кардинально изменятся. Такое мнение высказали опрошенные Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» эксперты.

Эксперты дали прогноз по отношениям Москвы и Анкары после выборов в Турции
© globallookpress.com

«Внешняя политика Турции будет развиваться по своей логике, выборы, безусловно, окажут влияние, но не приведут к резким кардинальным переменам. Туристов в Турции традиционно оберегают, поэтому даже в самые драматичные моменты риски для туристов всеми силами стараются минимизировать», — уверен доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени Михаила Ломоносова Павел Шлыков.

Директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинария Аврутина согласилась с ним, указав, что ранее из уст оппозиции звучали антироссийские высказывания, но накануне выборов заявили, что в случае победы намерены продолжат развивать хорошие партнерские отношения с РФ и будут выступать за развитие российско-турецких отношений во всех областях.

В свою очередь руководитель отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что ухудшение отношений Москвы с Анкарой может произойти в случае победы оппозиции, но лишь «до определенной степени», поскольку ни один из кандидатов не заинтересован в обострении ситуации с туристами. По его словам, путешественники из РФ приносят «существенные экономические плюсы» стране и заменить их «фактически некем».

Напомним, что выборы в Турции пройдут уже в 14 мая. Основными фаворитами являются действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

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