Эксперты дали прогноз по отношениям Москвы и Анкары после выборов в Турции

Отношения Москвы и Анкары после выборов в Турции даже в случае победы оппозиции вряд ли кардинально изменятся. Такое мнение высказали опрошенные Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» эксперты.

«Внешняя политика Турции будет развиваться по своей логике, выборы, безусловно, окажут влияние, но не приведут к резким кардинальным переменам. Туристов в Турции традиционно оберегают, поэтому даже в самые драматичные моменты риски для туристов всеми силами стараются минимизировать», — уверен доцент Института стран Азии и Африки МГУ имени Михаила Ломоносова Павел Шлыков.

Директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинария Аврутина согласилась с ним, указав, что ранее из уст оппозиции звучали антироссийские высказывания, но накануне выборов заявили, что в случае победы намерены продолжат развивать хорошие партнерские отношения с РФ и будут выступать за развитие российско-турецких отношений во всех областях.

В свою очередь руководитель отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что ухудшение отношений Москвы с Анкарой может произойти в случае победы оппозиции, но лишь «до определенной степени», поскольку ни один из кандидатов не заинтересован в обострении ситуации с туристами. По его словам, путешественники из РФ приносят «существенные экономические плюсы» стране и заменить их «фактически некем».