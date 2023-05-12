$77.20+1.3284.25+1.36

Боррель пригрозил Китаю осложнением отношений из-за Украины

Отношения Евросоюза с Китаем не будут развиваться в нормальном русле, если КНР не убедит РФ прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил в пятницу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Стокгольме.

Боррель пригрозил Китаю осложнением отношений из-за Украины
© globallookpress.com

"Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины", - сказал Боррель.

Он также подчеркнул, что "торговые отношения ЕС и КНР не сбалансированы".

"Их нужно сбалансировать, провести большую работу, чтобы их обезопасить и снизить зависимость ЕС от Китая", - добавил Боррель.

Украина понадеялась на Китай в конфликте с Россией

Глава внешнеполитической службы ЕС отметил, что у Евросоюза есть "две проблемы стратегической безопасности с Китаем: Тайвань и конфликт на Украине".

45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий