Боррель пригрозил Китаю осложнением отношений из-за Украины

Отношения Евросоюза с Китаем не будут развиваться в нормальном русле, если КНР не убедит РФ прекратить конфликт на Украине. Об этом заявил в пятницу глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Стокгольме.