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США пообещали поддерживать Украину даже после дефолта

США сохранят возможность финансово поддерживать Украину даже в случае дефолта в стране. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби. Он уточнил, что это касается только текущего финансового года.

США пообещали поддерживать Украину даже после дефолта
© globallookpress.com

«США даже в случае наступления дефолта сохранят возможность продолжать выделять помощь Украине до конца текущего финансового года», — заявил Кирби на брифинге.

Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что сейчас США поддерживают Украину средствами от ассигноваций, выделенных конгрессом еще в 2022 году.

Байден заявил, что дефолт в США принесет проблемы для всего мира

Ранее в Пентагоне сообщали, что объем военной помощи Киеву превысил 37,6 $ млрд, пишет «Национальная служба новостей». В газете The New York Times писали, что средства на помощь Украине кончатся к сентябрю 2023 года.

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