США пообещали поддерживать Украину даже после дефолта

США сохранят возможность финансово поддерживать Украину даже в случае дефолта в стране. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби. Он уточнил, что это касается только текущего финансового года.

«США даже в случае наступления дефолта сохранят возможность продолжать выделять помощь Украине до конца текущего финансового года», — заявил Кирби на брифинге.

Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что сейчас США поддерживают Украину средствами от ассигноваций, выделенных конгрессом еще в 2022 году.