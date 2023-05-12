США пообещали поддерживать Украину даже после дефолта
США сохранят возможность финансово поддерживать Украину даже в случае дефолта в стране. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби. Он уточнил, что это касается только текущего финансового года.
«США даже в случае наступления дефолта сохранят возможность продолжать выделять помощь Украине до конца текущего финансового года», — заявил Кирби на брифинге.
Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что сейчас США поддерживают Украину средствами от ассигноваций, выделенных конгрессом еще в 2022 году.
Ранее в Пентагоне сообщали, что объем военной помощи Киеву превысил 37,6 $ млрд, пишет «Национальная служба новостей». В газете The New York Times писали, что средства на помощь Украине кончатся к сентябрю 2023 года.