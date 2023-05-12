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В Белом доме заявили, что при дефолте США смогут помогать Украине до конца сентября

Вашингтон даже при дефолте сможет помогать Украине до конца текущего финансового года, поскольку деньги на это уже были выделены конгрессом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, передает «РИА Новости».

США пообещали поддерживать Украину даже после дефолта
© globallookpress.com

Он отметил, что поддержка Украины «зависит от ассигнований, которые были выделены на это конгрессом в 2022 году».

«Мы все еще задействуем эти средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года», — ответил Кирби на вопрос о перспективах наступления дефолта в США и его влиянии на дальнейшую поддержку Киева.

Напомним, что текущий финансовый год в Соединенных Штатах завершится 30 сентября.

Ранее в США заявили о риске наступления дефолта в стране в первые две недели июня.

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