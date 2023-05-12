США пообещали поддерживать Украину даже после дефолта

Вашингтон даже при дефолте сможет помогать Украине до конца текущего финансового года, поскольку деньги на это уже были выделены конгрессом. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби, передает «РИА Новости».

Он отметил, что поддержка Украины «зависит от ассигнований, которые были выделены на это конгрессом в 2022 году».

«Мы все еще задействуем эти средства и ожидаем, что сможем продолжать делать это до конца текущего финансового года», — ответил Кирби на вопрос о перспективах наступления дефолта в США и его влиянии на дальнейшую поддержку Киева.

Напомним, что текущий финансовый год в Соединенных Штатах завершится 30 сентября.