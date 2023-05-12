$77.20+1.3284.25+1.36

Украина вышла из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Белоруссией и Россией

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ с Белоруссией и РФ, а также о прекращении действия российско-украинского соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Документ опубликован на сайте главы государства.

Украина вышла из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Белоруссией и Россией
© Газета.Ru

"Выйти из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, заключенного 15 апреля 1994 года в Москве. Прекратить действие Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, заключенного 3 августа 1994 года в Одессе. Настоящий указ вступает в силу со дня опубликования", — сказано в документе.

Ранее представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения с Россией о защите инвестиций, а также соглашения о социальной помощи семьям военнослужащих, которые погибли в Афганистане.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий