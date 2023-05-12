Украина вышла из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Белоруссией и Россией

"Выйти из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, заключенного 15 апреля 1994 года в Москве. Прекратить действие Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, заключенного 3 августа 1994 года в Одессе. Настоящий указ вступает в силу со дня опубликования", — сказано в документе.