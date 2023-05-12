Украина вышла из меморандума о сотрудничестве в охране госграниц с Белоруссией и Россией
Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ с Белоруссией и РФ, а также о прекращении действия российско-украинского соглашения о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам. Документ опубликован на сайте главы государства.
"Выйти из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, заключенного 15 апреля 1994 года в Москве. Прекратить действие Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, заключенного 3 августа 1994 года в Одессе. Настоящий указ вступает в силу со дня опубликования", — сказано в документе.
Ранее представитель украинского правительства в парламенте Тарас Мельничук заявил, что Украина вышла из соглашения с Россией о защите инвестиций, а также соглашения о социальной помощи семьям военнослужащих, которые погибли в Афганистане.