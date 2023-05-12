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Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» десятков граждан РФ и Белоруссии

Власти Кипра и Мальты аннулировали «золотые паспорта» нескольких десятков граждан России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на Еврокомиссию.

Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» десятков граждан РФ и Белоруссии
© globallookpress.com

По данным издания, речь идет о россиянах и белорусах, которые попали в санкционные списки Евросоюза на фоне конфликта на Украине. В частности, Кипр лишил «золотых паспортов» девять российских инвесторов и 34 члена их семей. Власти Мальты же применили меру лишь по отношению к двум людям.

Схема предоставления гражданства в обмен на инвестиции действовала в странах в течение длительного времени. Всем обладателям «золотых паспортов» предоставлялась возможность жить и вести бизнес во всех государствах Евросоюза.

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