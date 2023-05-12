Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» десятков граждан РФ и Белоруссии

Власти Кипра и Мальты аннулировали «золотые паспорта» нескольких десятков граждан России и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на Еврокомиссию.

По данным издания, речь идет о россиянах и белорусах, которые попали в санкционные списки Евросоюза на фоне конфликта на Украине. В частности, Кипр лишил «золотых паспортов» девять российских инвесторов и 34 члена их семей. Власти Мальты же применили меру лишь по отношению к двум людям.