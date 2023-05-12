В Киеве предложили обменять экс-главу «Мотор Сич» на тысячу пленных

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские власти хотят обменять экс-президента компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева у России на тысячу украинских военнопленных. Об этом он заявил в интервью изданию 24tv.

«Если мы сможем субъекта Богуслаева обменять на тысячу наших ребят, то, конечно, будем идти на любые обменные процессы», — сказал Подоляк.

Он отметил, что таких «махровых коллаборантов» можно использовать для обмена на большое количество украинских пленных.

Ранее сообщалось, что бывший глава украинской компании «Мотор сич» Вячеслав Богуслаев намерен добиваться своего включения в список на обмен пленными и арестованными с Россией.