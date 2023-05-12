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Иран освободил из-под стражи двух граждан Франции

Иран досрочно освободил из-под стражи двух обвиненных в шпионаже французов, заявила глава МИД Франции Катрин Колонна. Слова дипломата приводятся в сообщении, опубликованном на сайте французского внешнеполитического ведомства.

Иран освободил из-под стражи двух граждан Франции
© РИА Новости

«Наши соотечественники Бенжамен Бриер и Бернар Фелан, до сих пор содержавшиеся под стражей в Иране, в эту пятницу 12 мая направляются во Францию». — сказала министр в ходе встречи со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

По словам главы МИД, Центр кризисов и поддержки при посольстве Франции в Тегеране оказывал поддержку задержанным на протяжении всего периода задержания на протяжении всего периода содержания в иранской тюрьме. Колонна также поблагодарила всех, «кто работал над освобождением» Бриера и Фелана, и заявила о решимости Парижа обеспечить возвращение остальных французов, остающихся в иранских тюрьмах».

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