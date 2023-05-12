В Нью-Йорке запретили дискриминацию полных людей
Закон, запрещающий дискриминацию людей по весу был принят в городском совете Нью-Йорка. Мэр города должен подписать его уже в конце этого месяца. Об этом пишет «Газета.ру».
Таким образом, город присоединился к движению, выступающему за то, чтобы вес стал уникальным признаком наравне с расой и полом, которое сейчас набирает популярность в США.
По словам автора законопроекта, члена городского совета Шона Абреу, дискриминация по весу — это «молчаливое бремя, которое люди вынуждены нести». В настоящее время в США страдают ожирением более 40% взрослого населения.
Однако у закона есть и противники. Лидер меньшинства городского совета Нью-Йорка Джозеф Борелли выразил обеспокоенность тем, что закон даст толчок к тому, что граждане начнут «подавать в суд на всех и вся».