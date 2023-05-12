В Нью-Йорке запретили дискриминацию полных людей

Закон, запрещающий дискриминацию людей по весу был принят в городском совете Нью-Йорка. Мэр города должен подписать его уже в конце этого месяца. Об этом пишет «Газета.ру».

Таким образом, город присоединился к движению, выступающему за то, чтобы вес стал уникальным признаком наравне с расой и полом, которое сейчас набирает популярность в США.

По словам автора законопроекта, члена городского совета Шона Абреу, дискриминация по весу — это «молчаливое бремя, которое люди вынуждены нести». В настоящее время в США страдают ожирением более 40% взрослого населения.