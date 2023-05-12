Певец из Италии Пупо объяснил отказ ехать в Россию угрозами

Итальянский певец Энцо Гинацци (известен как Пупо) заявил, что отменил поездку на международный фестиваль «Дорога на Ялту – 2023» после того, как начал получать угрозы с своей стране.

Гинацци начали поступать не только оскорбления, но и реальные угрозы, заявил он в беседе с порталом Dagospia, передает РИА «Новости».

Организаторы фестиваля сами посоветовали ему отказаться от поездки, чтобы не рисковать собой. Музыкант решил отменить путешествие, чтобы защитить семью, друзей, сотрудников.