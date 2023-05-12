Певец из Италии Пупо объяснил отказ ехать в Россию угрозами
Итальянский певец Энцо Гинацци (известен как Пупо) заявил, что отменил поездку на международный фестиваль «Дорога на Ялту – 2023» после того, как начал получать угрозы с своей стране.
Гинацци начали поступать не только оскорбления, но и реальные угрозы, заявил он в беседе с порталом Dagospia, передает РИА «Новости».
Организаторы фестиваля сами посоветовали ему отказаться от поездки, чтобы не рисковать собой. Музыкант решил отменить путешествие, чтобы защитить семью, друзей, сотрудников.
Пупо выступает более 40 лет, его первые гастроли в СССР прошли в 1985 году.