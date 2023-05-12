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Премьер Орбан призвал руководство Евросоюза отказаться от "венгерофобии"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал руководство Европейского союза отказаться от "венгерофобии" и вместе строить процветающую Европу. Об этом политик сказал во время выступления в городе Веспрем, объявленном в 2023 году европейской культурной столицей, выступление транслировал телеканал М1.

Премьер Орбан призвал руководство Евросоюза отказаться от "венгерофобии"
© Газета.Ru

"Если брюссельские бюрократы смогут преодолеть свою хорошо развитую венгерофобию, то Венгрия и Брюссель вместе будут способны на великие дела", — сказал Орбан.

Политик напомнил, что ЕС изначально был основан в целях достижения мир и процветания участников этого объединения. Но сейчас стран-члены ЕС "обречены на войну", а экономическая ситуация в европейских государствах становится все более мрачной, заявил премьер Венгрии.

Орбан задался вопросом, если Евросоюз не может выполнить свою первоначальную миссию, то что он из себя представляет.

Ранее сообщалось, что заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов предложил закрепить в российском законодательстве понятие "русофобия" и ввести ответственность за "русофобскую деятельность".

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