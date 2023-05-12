Премьер Орбан призвал руководство Евросоюза отказаться от "венгерофобии"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал руководство Европейского союза отказаться от "венгерофобии" и вместе строить процветающую Европу. Об этом политик сказал во время выступления в городе Веспрем, объявленном в 2023 году европейской культурной столицей, выступление транслировал телеканал М1.

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"Если брюссельские бюрократы смогут преодолеть свою хорошо развитую венгерофобию, то Венгрия и Брюссель вместе будут способны на великие дела", — сказал Орбан.

Политик напомнил, что ЕС изначально был основан в целях достижения мир и процветания участников этого объединения. Но сейчас стран-члены ЕС "обречены на войну", а экономическая ситуация в европейских государствах становится все более мрачной, заявил премьер Венгрии.

Орбан задался вопросом, если Евросоюз не может выполнить свою первоначальную миссию, то что он из себя представляет.