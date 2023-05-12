Более 60% жителей Молдавии не хотят вступления страны в НАТО

Большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в Североатлантический альянс. Как показывает опрос, проведенный компанией iData, 63,5% опрошенных молдаван считают, что страна не должна быть членом НАТО. Такие данные приводит Sputnik Молдавия.

Поддерживают вступление в Альянс только 26,1% участников опроса. 10,4% не стали высказывать свое мнение по этому вопросу.

Ранее депутат парламента Молдавии Александр Нестеровский на митинге разорвал флаг НАТО, напечатанный на картоне.

В апреле премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что политика нейтралитета не сможет обеспечить защиту республике, если другая сторона не будет его соблюдать. Он отметил, что стране нужно стать частью "чего-то большего".

В молдавском МИДе считают, что взаимодействие с НАТО не противоречит политике нейтралитета республики.